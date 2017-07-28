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Новости Нижнего Тагила

Кот и женщина погибли во время пожара в Екатеринбурге (ФОТО)

28 июля 2017, 11:50Добавить новость
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Во время пожара в одном из домов Екатеринбурга сгорел кот, погибла женщина. 

В ночь с 27 на 28 июля на пульт диспетчера экстренной службы поступил сигнал о пожаре. Загорелась квартира на третьем этаже многоэтажного жилого дома.

 

Пожарные выехали на вызов. В подъезде было сильное задымление. Пришлось эвакуировать 79 человек. 10 из них – дети.

Во время эвакуации одна женщина присела в подъезде между седьмым и восьмым этажами и, по-видимому, отравилась угарным газом, сообщает интернет-газета ZNAK. Пока пожарные не начали проверять все этажи, женщина скончалась. Еще во время пожара погиб кот: он находился один в квартире. 

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Фото: ZNAK

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