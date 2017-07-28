Кот и женщина погибли во время пожара в Екатеринбурге (ФОТО)

Во время пожара в одном из домов Екатеринбурга сгорел кот, погибла женщина.

В ночь с 27 на 28 июля на пульт диспетчера экстренной службы поступил сигнал о пожаре. Загорелась квартира на третьем этаже многоэтажного жилого дома.

Пожарные выехали на вызов. В подъезде было сильное задымление. Пришлось эвакуировать 79 человек. 10 из них – дети.





Во время эвакуации одна женщина присела в подъезде между седьмым и восьмым этажами и, по-видимому, отравилась угарным газом, сообщает интернет-газета ZNAK. Пока пожарные не начали проверять все этажи, женщина скончалась. Еще во время пожара погиб кот: он находился один в квартире.





Фото: ZNAK