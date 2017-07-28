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Новости Нижнего Тагила

Молодой человек лежал «под кайфом» на центральной улице Нижнего Тагила с наркотиками в кармане (ФОТО)

28 июля 2017, 10:30Добавить новость
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Молодой человек, предположительно, в состоянии наркотического опьянения был задержан сотрудниками ППС Нижнего Тагила. Мужчина  лежал на тротуаре возле перекрестка улиц Фрунзе и Черных вечером 27 июля.

Молодой человек лежал прямо на тротуаре возле небольшой лужи. Со слов прохожих, он был жив и дышал. Люди ожидали приезда скорой помощи. Судя по загрязнениям на одежде, мужчину переворачивали на тротуаре.

Он шел и начал падать. Сейчас лежит вот, вроде живой, дышит, улыбается, -- рассказал журналисту TagilCity.ru очевидец произошедшего.

 

 

Около 19.00 в отдел полиции №16 поступило сообщение, что на перекрестке с ул.Черных,30 лежит человек. На место выехал наряд ППС. После осмотра места происшествия молодой человек был передан оперативникам из группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков, -- проинформировали редакцию TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

 

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Рядом в луже лежали пакетики, которые, со слов прохожих, выпали из кармана молодого человека. По данным пресс-службы УВД, пакеты были изъяты и отправлены на экспертизу.

У задержанного были изъяты два полимерных пакета с веществом коричневого цвета и один полимерный пакет с кристаллообразным веществом. Все изъятое отправлено на исследование, -- сообщил сотрудник пресс-службы УВД. 

 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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