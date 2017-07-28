Молодой человек лежал «под кайфом» на центральной улице Нижнего Тагила с наркотиками в кармане (ФОТО)

Молодой человек, предположительно, в состоянии наркотического опьянения был задержан сотрудниками ППС Нижнего Тагила. Мужчина лежал на тротуаре возле перекрестка улиц Фрунзе и Черных вечером 27 июля.

Молодой человек лежал прямо на тротуаре возле небольшой лужи. Со слов прохожих, он был жив и дышал. Люди ожидали приезда скорой помощи. Судя по загрязнениям на одежде, мужчину переворачивали на тротуаре.





Он шел и начал падать. Сейчас лежит вот, вроде живой, дышит, улыбается, -- рассказал журналисту TagilCity.ru очевидец произошедшего.

Около 19.00 в отдел полиции №16 поступило сообщение, что на перекрестке с ул.Черных,30 лежит человек. На место выехал наряд ППС. После осмотра места происшествия молодой человек был передан оперативникам из группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков, -- проинформировали редакцию TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Рядом в луже лежали пакетики, которые, со слов прохожих, выпали из кармана молодого человека. По данным пресс-службы УВД, пакеты были изъяты и отправлены на экспертизу.



