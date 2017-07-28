Рецидивист из Сухого Лога был задержан при попытке убийства своего подельника по краже

Как пояснили в полиции, несколькими неделями ранее два судимых приятеля совершили кражу мотоблока и бетономешалки. Вскоре они были пойманы по горячим следам и отпущены под подписку о невыезде.

Один из подельников предложил другому взять вину на себя. Однако получив отказ, решил отомстить.



25 июля обвиняемый на ВАЗ-2109 приехал в село Знаменское к дому жертвы и, зайдя внутри, попытался ударить мужчину ножом. Пять представителей правопорядка, знавшие из свои источников о готовящемся покушении, уже были наготове и схватили преступника. В ходе задержания мужчина также ударил полицейского.





Злоумышленнику грозит до 11 лет тюрьмы за кражу и до 5 лет за нападение на представителя власти, передает Уралинформбюро.