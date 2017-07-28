Три подростка из Алапаевска угнали автомобиль и попали в ДТП со смертельным исходом (ФОТО)

В ночь с 27 на 28 июля 16-летний подросток украл у матери ключи от автомобиля и денежные средства. Вместе с двумя другими подростками он угнал автомобиль и направился на нём по дороге Верхняя Синячиха - Махнево. На втором километре пути водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в дерево.



В ходе ДТП 16-летний подросток, управлявший автомобилем, погиб, его друг, сидевший на месте пассажира, получил перелом бедра, 15-летняя подруга получила открытую ЧМТ. Как сообщает Ura.ru, ранее подростки уже совершали правонарушения, двое молодых людей состояли на учёте в комиссии ПДН.

Фото: Ura.ru