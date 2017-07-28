Всплеск тяжких и особо-тяжких преступлений произошёл в Нижнем Тагиле (ФОТО)

5 умышленных убийств зарегистрировано на территории Нижнего Тагила, 4 случая причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерти потерпевших и 3 разбойных нападения, -- сообщил представитель МУ МВД России «Нижнетагильское».



3 убийства из 5 раскрыты, по 1 преступник установлен и разыскивается.

Ещё одно дело об убийстве возбуждено по факту исчезновения тренера детско-юношеской спортивной школы Чумарина, которого мы продолжаем искать, и охватываем всю имеющуюся у нас информацию, -- сообщил представитель МУ МВД России «Нижнетагильское».



Все 4 случая причинения тяжкого вреда здоровью раскрыты, из 3 разбойных нападений 2 раскрыты по горячим следам с помощью камер видеонаблюдения.