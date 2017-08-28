18-летняя девушка пропала в Нижнем Тагиле после конфликта в семье (ФОТО)

Волонтёры приступили к распространению ориентировок о пропаже 18-летней девушки Алины Рогаль в Нижнем Тагиле.



Согласно описанию, девушка ростом 165 сантиметров, нормального телосложения. У неё серые глаза и короткие каштановые волосы. Особая примета - сколиоз (нарушение осанки - прим. ред.).



По информации полиции, пропаже девушки предшествовал конфликт в семье.

Ко всем, кому известно о месте нахождения Алины, просьба позвонить в дежурную часть полиции по телефону «02». Самой же девушке хочется сказать, что за нее переживают родные и ждут домой, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.



В редакцию TagilCity.ru поступила фотография девушки, сделанная в день пропажи случайным пассажиром городского общественного транспорта.

Фото: так девушка выглядела в день исчезновения, 25 августа, 2017 г.