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Новости Нижнего Тагила

18-летняя девушка пропала в Нижнем Тагиле после конфликта в семье (ФОТО)

28 августа 2017, 09:45Добавить новость
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18-летняя Рогаль Алина Константиновна пропала в Нижнем Тагиле вечером 25 августа.

Волонтёры приступили к распространению ориентировок о пропаже 18-летней девушки Алины Рогаль в Нижнем Тагиле.

Согласно описанию, девушка ростом 165 сантиметров, нормального телосложения. У неё серые глаза и короткие каштановые волосы. Особая примета - сколиоз (нарушение осанки - прим. ред.).

По информации полиции, пропаже девушки предшествовал конфликт в семье. 

 

Ко всем, кому известно о месте нахождения Алины, просьба позвонить в дежурную часть полиции по телефону «02». Самой же девушке хочется сказать, что за нее переживают родные и ждут домой, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила. 

 

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В редакцию TagilCity.ru поступила фотография девушки, сделанная в день пропажи случайным пассажиром городского общественного транспорта.

 

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Фото: так девушка выглядела в день исчезновения, 25 августа, 2017 г.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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