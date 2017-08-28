20 человек эвакуированы из горящей высотки в Екатеринбурге

27 августа многоэтажный жилой дом на улице 8 марта в Екатеринбурге произошло возгорание. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 20 жителей дома, среди которых оказались 3 ребёнка.



В течение 6 минут возгорание ликвидировали. По предварительной версии пожар произошёл из-за короткого замыкания, передаёт ЕТВ. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.