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Новости Нижнего Тагила

20 человек эвакуированы из горящей высотки в Екатеринбурге

28 августа 2017, 21:35Добавить новость
дети,Екатеринбург,пожар,пожарные,Свердловская область,короткое замыкание,многоэтажный дом,возгорание,эвакуация
Короткое замыкание стало причиной пожара в 24-этажном жилом доме в Екатеринбурге. 20 человек, в том числе троих детей, экстренно эвакуировали из здания.

27 августа многоэтажный жилой дом на улице 8 марта в Екатеринбурге произошло возгорание. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 20 жителей дома, среди которых оказались 3 ребёнка.

В течение 6 минут возгорание ликвидировали. По предварительной версии пожар произошёл из-за короткого замыкания, передаёт ЕТВ. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

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