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Новости Нижнего Тагила

3 пожара произошли с 25 по 27 августа под Нижним Тагилом (ФОТО)

28 августа 2017, 14:35Добавить новость
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В двух случаях сгорели постройки жителей муниципалитета.

Первый пожар возник 25 августа на улице Набережной в поселке Зональный. В результате ЧП сгорели частный дом и надворные постройки. Работники пожарной службы прибыли на место спустя 8 минут после вызова. Предположительной причиной пожара могло стать короткое замыкание.

 

Второй пожар произошел днем, в 15 часов 26 августа. Возгорание возникло в частном доме в селе Николо-Павловское. В результате пожара в огне были уничтожены домашние вещи и имущество в доме. Возможные причины сейчас выясняются.

 

 

Нижний Тагил,Висимо-Уткинск,николо-павловское,Зональный,пожары,пожарные,ущерб,возгорание,огоньНижний Тагил,Висимо-Уткинск,николо-павловское,Зональный,пожары,пожарные,ущерб,возгорание,огоньНижний Тагил,Висимо-Уткинск,николо-павловское,Зональный,пожары,пожарные,ущерб,возгорание,огонь

 

Третье возгорание возникло вечером 26 августа. В поселке Висимо-Уткинск по улице Дзержинского горела баня. Пожарные прибыли на место происшествия уже через 6 минут после вызова. Однако спасти здание не удалось. Возможной причиной случившегося могло стать неправильное устройства печи и дымохода в бани, сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

 

Напомним, что 27 августа также возник пожар в покрасочном цеху «Уралвагонзавода». Пострадавших нет.

 

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 Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО

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