Бывший уголовник зарезал собутыльника в Нижнем Тагиле

26 августа в доме на Малой Кушве в Нижнем Тагиле двое мужчин распивали спиртные напитки. По версии следствия, между ними возникла ссора, в ходе которой 40-летний мужчина нанёс своему товарищу 2 удара ножом в грудь. От полученных травм 55-летний мужчина скончался.



После задержания подозреваемого сотрудники полиции установили, что ранее он привлекался к ответственности за убийство и недавно вернулся из колонии. Как передают «Все новости», мужчина взят под стражу до вынесения приговора. В случае признания виновным в убийстве ему может грозить до 15 лет тюремного заключения.