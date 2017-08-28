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Новости Нижнего Тагила

Бывший уголовник зарезал собутыльника в Нижнем Тагиле

28 августа 2017, 23:05Добавить новость
алкоголь,насилие,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,убийство,уголовное дело,ножевое ранение,нож,Малая Кушва
В Нижнем Тагиле задержан мужчина, который подозревается в том, что во время пьяной ссоры убил своего товарища ножом. Ранее задержанный уже отбывал наказание за совершение убийства.

26 августа в доме на Малой Кушве в Нижнем Тагиле двое мужчин распивали спиртные напитки. По версии следствия, между ними возникла ссора, в ходе которой 40-летний мужчина нанёс своему товарищу 2 удара ножом в грудь. От полученных травм 55-летний мужчина скончался.

После задержания подозреваемого сотрудники полиции установили, что ранее он привлекался к ответственности за убийство и недавно вернулся из колонии. Как передают «Все новости», мужчина взят под стражу до вынесения приговора. В случае признания виновным в убийстве ему может грозить до 15 лет тюремного заключения.

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