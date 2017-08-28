Два дайвера утонули на карьерах под Нижним Тагилом

На карьерах близ поселков Шиловский и Новый Асбест утонули два дайвера.

Один инцидент произошел на карьере близ поселка Шиловский под Нижним Тагилом. Там с глубины 40 метров подняли тело утонувшего дайвера. Мужчина провел без воздуха под водой около 10 мин. На нем был мокрый гидрокостюм, мужчина мог пострадать от переохлаждения.





Прибывшие медики полчаса пытались реанимировать потерпевшего, но не смогли его спасти.





Несколькими часами ранее аналогичный инцидент произошел на карьере Лазурный. Спасти дайвера также не удалось, пишет «Правда УРФО».