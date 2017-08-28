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Новости Нижнего Тагила

Две женщины чуть не сгорели заживо во время пожара в частном доме в Екатеринбурге (ФОТО)

28 августа 2017, 10:00Добавить новость
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В Екатеринбурге произошел пожар в частном жилом доме в районе Семь Ключей.

Площадь возгорания составила 100 кв. м. По предварительной версии, причиной ЧП стала неисправная проводка. В момент пожара в доме находились две женщины. Одна из них преклонного возраста. Они смогли самостоятельно выбраться из горящего дома.

Как пишет Е1, дома в этом частном секторе располагаются близко друг к другу и избежать перекидывания пламени удалось почти чудом. Данный факт усложнил работу огнеборцев. Справиться с пожаром удалось, в том числе, благодаря силам местных жителей.


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Фото: Е1

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