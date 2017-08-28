Две женщины чуть не сгорели заживо во время пожара в частном доме в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге произошел пожар в частном жилом доме в районе Семь Ключей.

Площадь возгорания составила 100 кв. м. По предварительной версии, причиной ЧП стала неисправная проводка. В момент пожара в доме находились две женщины. Одна из них преклонного возраста. Они смогли самостоятельно выбраться из горящего дома.





Как пишет Е1, дома в этом частном секторе располагаются близко друг к другу и избежать перекидывания пламени удалось почти чудом. Данный факт усложнил работу огнеборцев. Справиться с пожаром удалось, в том числе, благодаря силам местных жителей.







Фото: Е1