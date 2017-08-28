Покрасочный цех горел на УВЗ в Нижнем Тагиле 27 августа

Вечером 27 августа на УВЗ в Нижнем Тагиле произошел пожар.

На УВЗ загорелся покрасочный цех, из-за наличия в нем лакокрасочных продуктов создалась высокая температура горения и сильное задымление.





Как сообщает МЧС по региону, огнеборцы для ликвидации огня применили пенную атаку. Охлаждение конструкций и кровли здания производилось из пожарных рукавов. Для работ по ликвидации возгорания на кровле использовались 30-метровые лестницы.





Причину ЧП выяснит специально созданная комиссия. Информации о пострадавших не поступало.