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Новости Нижнего Тагила

Покрасочный цех горел на УВЗ в Нижнем Тагиле 27 августа

28 августа 2017, 10:30Добавить новость
МЧС,Нижний Тагил,пожар,пожарные,происшествие,УВЗ,ЧП,предприятие

Вечером 27 августа на УВЗ в Нижнем Тагиле произошел пожар.

На УВЗ загорелся покрасочный цех, из-за наличия в нем лакокрасочных продуктов создалась высокая температура горения и сильное задымление.

Как сообщает МЧС по региону, огнеборцы для ликвидации огня применили пенную атаку. Охлаждение конструкций и кровли здания производилось из пожарных рукавов. Для работ по ликвидации возгорания на кровле использовались 30-метровые лестницы.

Причину ЧП выяснит специально созданная комиссия. Информации о пострадавших не поступало. 

 
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