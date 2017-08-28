Таракан в пицце попался клиенту кулинарии в Нижнем Тагиле (ФОТО)

О неприятном опыте приобретения пиццы в кулинарии в центре Нижнего Тагила журналистам TagilCity.ru рассказал тагильчанин Андрей:
Такую пиццу купили вчера в кулинарии «Аорта» на Строителей, 2. В начинке оказался запечён таракан. Сегодня хотели отвезти им кусок, но планы изменились.
Фото: сообщество «Чёрный список Тагила».
Представители кулинарии ознакомились с представленными доказательствами, отметили, что работают в строгом соответствии с санитарными нормами, но извинились за доставленные неудобства.
Мы работаем согласно стандартам и законодательству. Необходимые обработки у нас проводятся регулярно и такая жалоба первая за время нашей работы. Я даже не представляю, откуда в пицце мог взяться таракан. От лица нашей кулинарии приношу клиенту глубочайшие извинения. Для недопущения повторения подобной ситуации будут приняты все необходимые меры, -- рассказала журналистам TagilCity.ru директор кулинарии Ирина Могунова.
Клиент отметил, что у него сохранился злополучный кусок пиццы. Его попросили привезти в кулинарию для проведения внутреннего расследования и урегулирования ситуации.
Напомним, ранее тараканы были обнаружены в столовой Уральского федерального университета, которая до этого закрывалась после массового отравления посетителей.