| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Таракан в пицце попался клиенту кулинарии в Нижнем Тагиле (ФОТО)

28 августа 2017, 14:40Добавить новость
Нижний Тагил,тараканы,насекомые,кулинария,аорта,бизнес,малый бизнес,дезинсекция
Житель Нижнего Тагила приобрел пиццу в кулинарии «Аорта» на пр. Строителей, 2. В начинке оказалось запечено насекомое - крупный таракан. 

О неприятном опыте приобретения пиццы в кулинарии в центре Нижнего Тагила журналистам TagilCity.ru рассказал тагильчанин Андрей:

 

Такую пиццу купили вчера в кулинарии «Аорта» на Строителей, 2. В начинке оказался запечён таракан. Сегодня хотели отвезти им кусок, но планы изменились. 

 

 

 

Нижний Тагил,тараканы,насекомые,кулинария,аорта,бизнес,малый бизнес,дезинсекцияНижний Тагил,тараканы,насекомые,кулинария,аорта,бизнес,малый бизнес,дезинсекция

Фото: сообщество «Чёрный список Тагила».


Представители кулинарии ознакомились с представленными доказательствами, отметили, что работают в строгом соответствии с санитарными нормами, но извинились за доставленные неудобства. 

 

Мы работаем согласно стандартам и законодательству. Необходимые обработки у нас проводятся регулярно и такая жалоба первая за время нашей работы. Я даже не представляю, откуда в пицце мог взяться таракан. От лица нашей кулинарии приношу клиенту глубочайшие извинения. Для недопущения повторения подобной ситуации будут приняты все необходимые меры, -- рассказала журналистам TagilCity.ru директор кулинарии Ирина Могунова. 


Клиент отметил, что у него сохранился злополучный кусок пиццы. Его попросили привезти в кулинарию для проведения внутреннего расследования и урегулирования ситуации.

Напомним, ранее тараканы были обнаружены в столовой Уральского федерального университета, которая до этого закрывалась после массового отравления посетителей. 

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Вячеслав Малых о развитии предпринимательства и бизнес-сообществе Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
24 августа, 17:45
3 1
Малых Вячеслав Владимирович
26 июля, 09:39
0 0
Агентство территориального развития для поддержки малого бизнеса появится в Нижнем Тагиле
12 июля, 23:55
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 770
Подписаться на новости