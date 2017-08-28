Три бани сгорели в Свердловской области в минувшие выходные

26 и 27 августа в Свердловской области горели три бани. О подробностях произошедшего рассказали в ГУ МЧС по региону.
Поздним вечером 26 августа в 23:30 в Первоуральске произошло возгорание на участке, огонь охватил 96 кв.м. Сгорело перекрытие и кровля частной бани, жилого дома, также пострадали надворные постройки.
Утром 27 августа примерно в 5:20 в посёлке Битимка Первоуральского ГО пожарные были вызваны на тушение частной бани. 6 человек личного состава завершили работы спустя час.
Через два с половиной часа в посёлке Дружинино Нижнесергинского района пятеро спасателей потушили баню за пять минут. Было повреждено перекрытие постройки.