Трое заключенных побили других осужденных и сотрудника колонии в Краснотурьинске

В исправительной колонии №3 города Краснотурьинска произошла драка между заключенными.
Вечером 25 августа, ближе к отбою, трое осужденных вышли из своих камер. После чего они побили сотрудника колонии, который пытался их остановить.
Далее они двинулись к соседнему отряду. Там они подрались еще с пятерыми заключенными.
По данному факту заведено уголовное дело. Как полагает следствие, драка между осужденными могла возникнуть из-за личной неприязни, возникшей из-за ссоры этим же днем.
Как сообщает пресс-служба ГУФСИН, ситуация была восстановлена спустя 15 минут после возникновения конфликта. Пострадавшие осужденные и сотрудник колонии получили медицинскую помощь. Физическая сила и спецсредства в отношении к заключенным не применялись.