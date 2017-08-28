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Новости Нижнего Тагила

Трое заключенных побили других осужденных и сотрудника колонии в Краснотурьинске

28 августа 2017, 17:05Добавить новость
драка,конфликт,заключенные,исправительная колония,Краснотурьинск,пострадавшие,уголовное дело

В исправительной колонии №3 города Краснотурьинска произошла драка между заключенными.

Вечером 25 августа, ближе к отбою, трое осужденных вышли из своих камер. После чего они побили сотрудника колонии, который пытался их остановить.

 

Далее они двинулись к соседнему отряду. Там они подрались еще с пятерыми заключенными.

 

По данному факту заведено уголовное дело. Как полагает следствие, драка между осужденными могла возникнуть из-за личной неприязни, возникшей из-за ссоры этим же днем.

 

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН, ситуация была восстановлена спустя 15 минут после возникновения конфликта. Пострадавшие осужденные и сотрудник колонии получили медицинскую помощь. Физическая сила и спецсредства в отношении к заключенным не применялись.

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