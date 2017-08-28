Уголовное дело возбуждено по факту смерти рабочего ВГОК

После смерти работника на ВГОК возбуждено уголовное дело. Напомним, 26 июля 46-летний слесарь-ремонтник был придавлен плитой. Он скончался от травм на месте.





Следственный комитет Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее за собой смерть работника по неосторожности». Расследование трагедии продолжается. Будут опрошены свидетели и выявлены подробности инцидента, установлены лица, ответственные за сохранение безопасности во время рабочего процесса.





За подобное правонарушение может быть назначено наказание до 4 лет лишения свободы, сообщает следственный комитет Нижнего Тагила.