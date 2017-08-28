Водитель погиб после выезда на встречную полосу: ДТП с 2 авто и грузовиком произошло под Нижним Тагилом (ФОТО)

Под Нижним Тагилом на Серовском тракте произошло крупное ДТП с 1 погибшим человеком. Журналист TagilCity.ru побывал на месте аварии и выяснил предварительные причины столкновения. Автомобиль двигался со стороны Екатеринбурга в сторону Серова, авария произошла на 159 км Серовской трассы.
По предварительной информации, Рено Дастер выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Форд Транзит под управлением мужчины 1962 года рождения, а потом столкновение с автомобилем Киа Рио с водителем 1977 года рождения. В результате ДТП водитель Рено Дастер погиб на месте, других пострадавших нет, -- сообщили редакции TagilCity.ru специалисты, работающие на месте аварии.
Также на месте данного дорожно-транспортного происшествия работает следственная группа.