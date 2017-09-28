18-летний студент в Екатеринбурге из-за неудачной шутки сорвался с высоты

В Екатеринбурге с высоты упал 18-летний студент.

Как сообщил отец потерпевшего, парень хотел пошутить и перелезал через окно в комнату к студенткам. Молодой человек не удержался и сорвался, упав на газон. Там он пролежал без чувств длительное время, пока его не нашел водитель, парковавшийся поблизости.





Как сообщает Е1, сейчас парень госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильное, однако у него диагностированы множественные переломы. Ему предстоит длительное лечение и реабилитация.