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Новости Нижнего Тагила

18-летний студент в Екатеринбурге из-за неудачной шутки сорвался с высоты

28 сентября 2017, 10:00Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,травма,студент,окно,высота,падение

В Екатеринбурге с высоты упал 18-летний студент.

Как сообщил отец потерпевшего, парень хотел пошутить и перелезал через окно в комнату к студенткам. Молодой человек не удержался и сорвался, упав на газон. Там он пролежал без чувств длительное время, пока его не нашел водитель, парковавшийся поблизости.

Как сообщает Е1, сейчас парень госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильное, однако у него диагностированы множественные переломы. Ему предстоит длительное лечение и реабилитация.

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