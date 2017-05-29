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Новости Нижнего Тагила

Наркосбытчик из Верхотурья оборудовал колодец для передачи наркотиков

29 мая 2017, 14:45Добавить новость
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50 000 рублей штрафа и 12 лет колонии строгого режима получил наркосбытчик из Верхотурья, оборудовавший колодец под тайник-«закладку».

Местный житель Верхотурья приспособил один из колодцев города под передачу наркотиков. Следствием установлено, что в начале ноября 2016 года обвиняемым была совершена продажа синтетического наркотического вещества массой не менее 0,37 г.

В соответствии с УК РФ мужчина приговором суда осужден на 12 лет колонии строгого режима, а также оштрафован на 50 000 рублей за сбыт наркотических веществ в крупном размере, сообщает прокуратура Свердловской области. 

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