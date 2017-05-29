Наркосбытчик из Верхотурья оборудовал колодец для передачи наркотиков

50 000 рублей штрафа и 12 лет колонии строгого режима получил наркосбытчик из Верхотурья, оборудовавший колодец под тайник-«закладку».

Местный житель Верхотурья приспособил один из колодцев города под передачу наркотиков. Следствием установлено, что в начале ноября 2016 года обвиняемым была совершена продажа синтетического наркотического вещества массой не менее 0,37 г.





В соответствии с УК РФ мужчина приговором суда осужден на 12 лет колонии строгого режима, а также оштрафован на 50 000 рублей за сбыт наркотических веществ в крупном размере, сообщает прокуратура Свердловской области.