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Новости Нижнего Тагила

15 000 рублей возмещения морального вреда взыскано с воспитательницы детского сада в поселке Горноуральском в связи с падением девочки с качелей

29 мая 2017, 11:50Добавить новость
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Воспитанница детского сада в поселке Горноуральском под Нижним Тагилом сломала ногу при падении с качели: с воспитательницы детского сада в качестве компенсации морального вреда прокуратура взыскала 15 000 рублей.

16 января 2017 года в детском саду в поселке Горноуральском произошел инцидент, в результате которого был травмирован ребенок.

Девочка упала с качели и сломала ногу во время прогулки. Мама ребенка обратилась в прокуратуру с заявлением о возмещении морального вреда, причиненного несовершеннолетней.

Женщина объяснила, что после ЧП дочь была сильно напугана случившимся, плохо спала и смогла пойти в детское учреждение только спустя два месяца после происшествия.

Прокуратура рассмотрела заявление и передала материалы дела в суд, который удовлетворил требования в полном объеме, сообщает интернет-газета ZNAK.

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