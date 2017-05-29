Эвакуации не было: пожарные машины с включенными мигалками приезжали к торговому центру «Мегамарт» в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент произошел под вечер, около 19 часов. К зданию торгового центра с сиренам и включенными мигалками подъехали две пожарные машины, чуть позже приехала автолестница и сотрудники полиции. Как сообщили журналисту TagilCity.ru сами пожарные, причиной их вызова стало задымление в шахте лифта. А продавцы, работающие в торговых точках на первом этаже центра, рассказали, что несмотря на на переполох, посетителей никто не стал просить срочно покинуть здание.

Тут у нас дымом со стороны лифта пахло. Мы думали, сейчас всех на улицу попросят, но этого не произошло, -- рассказали они журналисту TagilCity.ru.

Если взглянуть на фотографии, можно понять, что причиной появления дыма стало загорание бумажного мусора, который потом потух сам по себе.

Главный вопрос, который появился у редакции TagilCity.ru: должна ли тогда была проводиться эвакуация людей? Ведь незначительное на первый взгляд загорание легко может перерасти в серьёзное ЧП. Другой вопрос, который интересовал редакцию: как часто должна очищаться от мусора шахта лифта?



В противопожарной службе Нижнего Тагила дали ответ на первый вопрос:

В соответствии с пунктом 71 Б противопожарного режима РФ, при обнаружении пожара или признаков пожара в здании (таких как задымление, запах гари, повышение температуры), необходимо принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара, -- сообщили в отделе надзорной деятельности.

Кроме того, журналисту сообщили, что в случае возникновения задымления должна сработать пожарная сигнализация, а в здании автоматически прозвинит сигнал о пожаре и начале эвакуации. Если факт задымления был, а сигнализация не сработала, это может говорить о том, что она в тот момент была неисправна или отключена. Периодичность же очистки шахт лифтов от мусора нормативными документами по пожарной безопасности не регламентируется.

Последнее подтвердили в том числе в компании «Тагиллифт НТ». Журналисту рассказали, что чаще всего мусор из шахты лифта убирают во время техобслуживания:

Вообще, нет чётких норм периодичности уборки мусора из шахты лифта. Во время техобслуживания лифта механик должен убирать мусор. Или администрация торгового центра должна была обратиться к клининговой компании. Это зависит от того, как составлен договор на обслуживание лифта. Как бы то ни было, ответственность за чистоту лежит на администрации торгового центра, -- рассказали журналисту.

Некоторые посетители торгового центра в тот день видели стоящие перед входом пожарные машины и слышали о задымлении, однако покинуть торговый центр решили немногие. Они посчитали, что непосредственной опасности нет, и в итоге оказались правы. Однако чтобы не стать участником возможной трагедии, редакция TagilCity.ru рекомендует в подобных случаях выходить на улицу.