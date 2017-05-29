| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пешехода отбросило вперед на несколько метров: смертельное ДТП произошло в Екатеринбурге (ФОТО)

29 мая 2017, 09:20Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,город,дорога,дтп,Екатеринбург,легковые авто,нарушение,насилие,происшествие,Свердловская область,смерть

В Екатеринбурге поздно вечером 28 мая водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на пешехода. Потерпевший погиб на месте.

Как пишет Е1, ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. Автомобилист сообщил, что не нарушал скоростной режим. Правила нарушил пешеход, который вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель ТС предпринял экстренное торможение, но не смог остановиться, пешехода задело автомобилем и отбросило вперед на несколько метров. Он скончался на месте.

В ГИБДД подтвердили, что водитель «Лады» не виноват в аварии.


авария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,город,дорога,дтп,Екатеринбург,легковые авто,нарушение,насилие,происшествие,Свердловская область,смертьавария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,город,дорога,дтп,Екатеринбург,легковые авто,нарушение,насилие,происшествие,Свердловская область,смертьавария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,город,дорога,дтп,Екатеринбург,легковые авто,нарушение,насилие,происшествие,Свердловская область,смерть

Фото: Е1

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , ,
Mercedes врезался в столб в центре Екатеринбурга: водитель погиб (ФОТО) 25 декабря 2016, 09:15 3
Водитель на «Ниве» сбил беременную девушку и протаранил два авто в Екатеринбурге (ФОТО) 27 июня 2016, 14:00
Водитель Mercedes устроил серьезное ДТП в Екатеринбурге с участием 4-х автомобилей: в одном из них был грудной ребенок (ФОТО) 21 мая, 11:55

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (1)
xemafor 29.05.2017 14:46:51 #
Ну наконец то.Хоть одного барана виноватым признали.Осталось только из имущества бяшки ремонт авто компенсировать и моральный вред.И обязательно об этом везде написать.Чтобы не скакали на красный под колёса
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 877
Подписаться на новости