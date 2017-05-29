Ударили по лицу и разбили лобовое стекло автомобиля: в Нижнем Тагиле на пенсионера напали из-за нарушения им ПДД (ФОТО)

В воскресный день пенсионер ехал по своим делам в автомобильный супермаркет Черноисточинском шоссе. Так получилось, что на дороге между ним и другими участниками движения возник конфликт, закончившийся рукоприкладством.

14 мая примерно в 12:45 на Черноисточинском шоссе после светофора я перестраивался из одного ряда в другой неподалёку от торгового комплекса «Лидер». Другой участник движения счёл, что я нарушил ПДД. Остановился рядом с машиной, наполовину вылез из окна. Сначала он обложил меня нецензурной бранью – «баран, куда ты прёшь?». Потом через открытое окно он несколько раз ударил меня по голове, а затем кулаком ударил по лобовому стеклу. Вместе с ним на другой машине (сером внедорожнике) ехал какой-то его знакомый. Он также обложил меня матом, -- рассказал автовладелец Александр журналистам TagilCity.ru.

Фото повреждений лобового стекла «Форда» пенсионера.



Вскоре после инцидента пенсионер обратился в полицию. У него были взяты показания и приняты заявления о нанесении побоев и повреждении имущества. Проведение проверки серьёзно осложнило то обстоятельство, что в «Форде» пенсионера не был установлен видеорегистратор. Пострадавший не смог точно назвать марку автомобиля обидчика, но фрагментарно запомнил его номер и то, что он был старого образца.



Кроме полиции к расследованию инцидента также подключились близкие пострадавшего пенсионера, прежде всего – его дочь:

Вскоре после инцидента мы взяли записи камер видеонаблюдения, расположенных поблизости. К сожалению там, где произошёл сам инцидент, камер нет. Нам удалось точно определить, на какой машине был обидчик и её регистрационный номер. Более того, мы неоднократно видели на камерах, как он и тот владелец джипа стоят на одной парковке близ перекрестка Черноисточинское шоссе – ул. Бригадная. Непонятно – почему он всё ещё не задержан, как получается, что его личность не установлена? -- жаловалась позднее на темпы расследования журналистам TagilCity.ru Елена Александровна.

Обидчик, опознанный пенсионером, на ВАЗе 2106.



В полиции Нижнего Тагила подтвердили, что расследование инцидента ведётся, однако оно осложнено отсутствием свидетелей и камер на месте правонарушения. Полицейские обратились за помощью к читателям TagilCity.ru.

Доследственную проверку инцидента проводит участковый уполномоченный. Изначально расследование было осложнено тем, что вёлся поиск автомобиля другой марки. Сейчас, когда установлен номер автомобиля правонарушителя, ведётся его розыск. Также ищем свидетелей инцидента, которые смогли бы дать показания или предоставить полиции фото/видео материалы об инциденте, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.



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