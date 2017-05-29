Упавшие деревья повредили иномарку и заблокировали въезд во двор по улице Космонавтов в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

У Ольги Платоновой сработала автосигнализация, пишет АН Между строк. Женщина выглянула в окно и увидела, что на её иномарке Honda Fit лежит тополь.



Ольга написала заявление в полицию, а также позвонила в управляющую компанию. Позже на место ЧС приехали сотрудники ЕДДС, но они не стали убирать дерево, переложив это на плечи управляющей организации, которые должны компенсировать ущерб.



В полдень на следующий день дерево было убрано.



С другой стороны в этом же дворе другое упавшее дерево полностью загородило въезд для автомобилей. Даже врачу из скорой помощи пришлось идти пешком на вызов к пациенту.

Фото и видео: АН Между строк