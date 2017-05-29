| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Упавшие деревья повредили иномарку и заблокировали въезд во двор по улице Космонавтов в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

29 мая 2017, 08:15Добавить новость
город,Нижний Тагил,погода,происшествие,Свердловская область,дерево,ветер,шторм,Космонавтов
В Нижнем Тагиле 26 мая штормовой ветер повалил деревья. Один из тополей во дворе по улице Космонавтов упал на автомобиль.

У Ольги Платоновой сработала автосигнализация, пишет АН Между строк. Женщина выглянула в окно и увидела, что на её иномарке Honda Fit лежит тополь.

Ольга написала заявление в полицию, а также позвонила в управляющую компанию. Позже на место ЧС приехали сотрудники ЕДДС, но они не стали убирать дерево, переложив это на плечи управляющей организации, которые должны компенсировать ущерб.

В полдень на следующий день дерево было убрано.

 

город,Нижний Тагил,погода,происшествие,Свердловская область,дерево,ветер,шторм,Космонавтовгород,Нижний Тагил,погода,происшествие,Свердловская область,дерево,ветер,шторм,Космонавтовгород,Нижний Тагил,погода,происшествие,Свердловская область,дерево,ветер,шторм,Космонавтовгород,Нижний Тагил,погода,происшествие,Свердловская область,дерево,ветер,шторм,Космонавтов

 

город,Нижний Тагил,погода,происшествие,Свердловская область,дерево,ветер,шторм,Космонавтовгород,Нижний Тагил,погода,происшествие,Свердловская область,дерево,ветер,шторм,Космонавтовгород,Нижний Тагил,погода,происшествие,Свердловская область,дерево,ветер,шторм,Космонавтов


С другой стороны в этом же дворе другое упавшее дерево полностью загородило въезд для автомобилей. Даже врачу из скорой помощи пришлось идти пешком на вызов к пациенту.

 

Фото и видео: АН Между строк
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
0
Свердловская область
Нижний Тагил
0
утром: -1
днем: +5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
Резкое похолодание снова придет в Нижний Тагил 21 мая, 14:35
Экстренное предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле из-за шквалистого ветра до 25 м/с 29 апреля, 09:45
Сильный ветер повалил светофор в Нижнем Тагиле: в области объявлено экстренное предупреждение (ФОТО) 17 апреля, 07:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 63
Подписаться на новости