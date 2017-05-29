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Новости Нижнего Тагила

Водитель Land Rover совершил наезд на пьяного пешехода в центре Нижнего Тагила

29 мая 2017, 13:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием пешехода: мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попал под колеса внедорожника.

Ночью 28 мая, в 00:30, в центре Нижнего Тагила произошло ДТП. На улице Циолковского 27-летний водитель Land Rover допустил наезд на пешехода. 34-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

Пешеход был пьян. В результате ДТП он получил травму – разрыв связок коленного сустава. После оказания медицинской помощи пострадавший был отправлен домой для продолжения амбулаторного лечения, об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД Нижнего Тагила. 

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Комментарии (1)
DeathSaler 29.05.2017 15:23:37 #
на этого алкаша, по хорошему если, надо бы в суд подать. он нажратый - ему по кайфу. дак пусть и водителю ведровера тоже чутка по кайфу станет...
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