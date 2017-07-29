58-летний житель Асбеста вместе с супругой обвиняются в изнасиловании 13-летней девочки

58-летний Александр Г. и его 28-летняя супруга Елена, по предположению следователей, совершили изнасилование 13-летней девочки. Если их вину докажут, то паре грозит до 20 лет лишения свободы.



Известно, что проходит проверка по как минимум 20 случаям педофилии в Асбесте, и вполне возможно, что пара причастна к каким-либо из этих эпизодов, передает Ura.ru.





Мужчина работает настройщиком фортепиано, его как хорошего мастера нередко вызывают и в соседние области. Также он совмещает работу преподавателя в музыкальном колледже. Его жена Елена трудится с молодежном досуговом центре.





Детали дела не разглашаются. Официальный комментарий по данному делу давать в СК РФ по региону пока отказались.