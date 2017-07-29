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Новости Нижнего Тагила

Двое подростков объявлены в розыск полицией Нижнего Тагила (ФОТО)

29 июля 2017, 14:10Добавить новость
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26 июля, в среду, и 27 июля, в четверг, в Нижнем Тагиле два подростка ушли из дома и не вернулись. Полиция города объявила несовершеннолетних в розыск.

26 июля, в среду, в 10:30 из дома сбежал 15-летний Рассадин Дмитрий Алексеевич. Особые приметы мальчика: рост 154 см., среднего телосложения, лицо овальное, волосы пепельного цвета, носит густую челку, глаза светлые, на правой руке многочисленные шрамы. Был одет в чёрную кофту с капюшоном, спортивные синие штаны, кроссовки чёрного цвета.

Ранее мальчик сбегал из дома, но родители об этом не заявляли в полицию. Инспекторы подразделения ПДН составили протокол в отношении матери мальчика в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию ребёнка.

27 июля, в четверг, днём из дома сбежал Наливайко Илья Алексеевич, 2001 года рождения. Особые приметы: рост 160-165 см., телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, прямые, глаза тёмные, под нижней губой имеется родинка. Был одет в свитер светло-серого цвета, штаны спортивные светло-серого цвета, ветровку тёмно-серого цвета с капюшоном, кроссовки чёрного цвета, чёрную кепку. При себе имел рюкзак чёрного цвета с рисунком синего цвета.

Несмотря на то, что мальчик воспитывается в благополучной семье, он неоднократно сбегал из дома, состоял на учёте в комиссии ПДН.


Как сообщает пресс-группа Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», обоих мальчиков в последний раз видели вместе в ТРЦ Depo на Свердловском шоссе.

Тем, кто располагает любой информацией о разыскиваемых нужно позвонить в отдел полиции  № 18 Межмуниципального управления  МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: 02; 8(3435) 47-71-02, 43-15-59 -  дежурная часть, 8(3435) 47-71-16, 47-71-56 – подразделение по делам несовершеннолетних.

 

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Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское» (Наливайко слева, Рассадин справа)

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