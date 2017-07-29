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Пьяный водитель во время погони от ГИБДД устроил ДТП в Екатеринбурге и выжил после аварии (ФОТО, ВИДЕО)

29 июля 2017, 12:30Добавить новость
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29 июля в Екатеринбурге пьяный водитель во время погони устроил ДТП. От автомобиля Ford Focus практически ничего не осталось, но, что самое удивительное – после аварии водитель остался жив.

Водитель Ford Focus, находясь в нетрезвом состоянии, передвигался по дороге на улице Вильгельма де Геннина с выключенными фарами. Это привлекло внимание сотрудников ГИБДД, которые попытались остановить автомобиль.

Однако водитель решил скрыться от сотрудников дорожной полиции и прибавил скорость. В ходе погони Ford Focus занесло на проспекте Академика Сахарова, и автомобиль врезался в дорожное ограждение. От удара машину несколько раз перевернуло.


Водитель после аварии остался жив и не получил никаких повреждений. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что уровень алкоголя в крови водителя составлял 1,1 промилле. При этом автомобиль был на зимних колёсах. Как передаёт E1.ru, водителя нисколько не огорчило то, что автомобиль восстановлению не подлежит. Он много шутил и пребывал в отличном расположении духа.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что в отношении нетрезвого водителя Ford Focus возбуждено административное производство за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

 

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Фото: E1.ru


Видео: E1.ru

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