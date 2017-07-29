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Новости Нижнего Тагила

Смартфон на зарядке взорвался и загорелся у 17-летнего екатеринбуржца (ФОТО)

29 июля 2017, 09:30Добавить новость
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В Екатеринбурге у 17-летнего местного жителя утром 28 июля взорвался телефон.

Смартфон марки Sony 2011 года выпуска лежал у кровати на зарядке, когда случился взрыв и вспыхнуло пламя высотой 50 см. Юноша в это время спал, но громкий хлопок разбудил его, передает E1.ru. Жильцы квартиры незамедлительно занялись тушением возгорания.

Мать подростка рассказала, что недавно в телефоне сменили аккумулятор. Женщина уверена, что взорвалась именно батарея.

После происшествия домочадцы около трёх часов проветривали комнату, а на место даже вызвали участкового уполномоченного.

 

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Фото: E1.ru
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