1 год условно и 100 000 рублей штрафа назначены свердловчанке за смерть ребенка

39-летней женщине-педагогу из поселка Лобва в Свердловской области вынесен приговор за смерть 6-летнего мальчика. Следственный отдел предоставил суду доказательства, согласно которым она была признана виновной в преступлении.





Летом 2016 года женщина работала в детском лагере. 27 июня она отпустила детей, находящихся под ее присмотром, раньше, не сообщив об этом их родителям. Один из ее воспитанников – 6-летний мальчик – решил искупаться в местной реке Лямпа. Предоставленный сам себе ребенок утонул, не имея достаточных навыков плавания.





Педагог была осуждена по статье «Халатность, повлекшая смерть человека по неосторожности». По решению суда она будет наказана условным сроком заключения на 1 год. Также женщина заплатит 100 000 рублей в качестве моральной компенсации родителям умершего ребенка, сообщает следственный комитет Свердловской области.