Две женщины выпали из окон домов в Екатеринбурге

В понедельник, 28 августа, из окна дома на Эльмаше выпала 23-летняя девушка. После падения она осталась жива и отправлена в госпиталь. Прибывшие на место сотрудники полиции и медики опросили жителей дома, но установить конкретную квартиру, из окна которой произошло падение, не удалось.



Вечером этого же дня из окна дома на Уктусе выпала женщина. От полученных при падении травм она погибла. Следователи устанавливают личность жертвы и все обстоятельства произошедшего, передаёт E1.ru.