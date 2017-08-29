280 тысяч рублей украдено у тагильских пенсионеров телефонными мошенниками

В последние дни в полицию Нижнего Тагила поступило несколько сообщений о фактах мошенничества в отношении жителей пенсионного возраста микрорайона Красный камень.

Так, проживающей на улице Новострой 82-летней пенсионерке звонивший представился работником полиции и сообщил, что ее зять на своем автомобиле сбил человека. Чтобы «не дать делу ход» лже-полицейский потребовал с женщины 130 тысяч рублей.

Пенсионерка сказала, что у нее есть лишь 8 тысяч, а остальные деньги нужно снять со сберкнижки. Ей ответили, что остальные деньги заберут позже. Уже через несколько минут на пороге квартиры пожилой женщины появился курьер, который забрал деньги и ушел.

Другой случай произошел с пожилой парой с улицы Победы. Как и в предыдущей ситуации, неизвестный представился полицейским, сообщил о том, что их родственник совершил тяжкое ДТП. После чего мошенник потребовал с пенсионеров 150 тысяч рублей, чтобы «замять дело».

В обоих случаях пенсионеры позвонили своим родственникам лишь после передачи денег мошенникам. По обоим фактом обмана пожилых людей были возбуждены уголовные дела, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское»..

В полиции предупреждают о том, что сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют передачи денежных средств. Если поступил звонок с похожим сообщением, требуется, чтобы звонивший представился, назвал свою должность, звание, а также место службы работника полиции. В таких случаях мошенники бросают трубку.

Как правило, такие звонки осуществляются на домашние номера телефонов. В таком случае есть возможность сделать звонок с мобильного телефона, набрав номер «102» с любого оператора сотовой связи. Не стоит забывать сразу позвонить своим родным, чтобы убедиться в их безопасности.

Также не следует впускать в дом незнакомых людей. Обо подозрительных звонках и гражданах требуется сообщать в полицию.