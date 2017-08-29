Жительница Серова избивала свою бабушку и отбирала у неё деньги

В середине июня 2017 года сотрудники травмпункта в Серове сообщили в полицию информацию о том, что к ним попала 88-летняя женщина со следами побоев. По рассказам старушки, побои ей наносила родная внучка, которая вдобавок отбирала у пенсионерки деньги.



28 августа полицейские задержали подозреваемую. В ходе разбирательства по делу установлено, что она не раз привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Задержанная женщина рассказала, что избивала бабушку и забирала у неё деньги, начиная с апреля 2017 года. Всего внучка забрала у своей бабушки денежных средств на сумму 7 600 рублей.



29 августа суд вынес обвинительное решение по двум фактам кражи, передаёт «Глобус». Подсудимая получила 1 год и 6 месяцев лишения свободы. Уголовные дела по 2 случаям грабежа, 1 случаю разбоя и 2 покушениям на грабёж направлены в суд для рассмотрения по существу.