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Новости Нижнего Тагила

Жительница Серова избивала свою бабушку и отбирала у неё деньги

29 августа 2017, 21:05Добавить новость
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Неоднократно судимая за грабежи жительница Серова получила полтора года лишения свободы, за то, что избивала родную бабушку и отбирала у неё деньги.

В середине июня 2017 года сотрудники травмпункта в Серове сообщили в полицию информацию о том, что к ним попала 88-летняя женщина со следами побоев. По рассказам старушки, побои ей наносила родная внучка, которая вдобавок отбирала у пенсионерки деньги.

28 августа полицейские задержали подозреваемую. В ходе разбирательства по делу установлено, что она не раз привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Задержанная женщина рассказала, что избивала бабушку и забирала у неё деньги, начиная с апреля 2017 года. Всего внучка забрала у своей бабушки денежных средств на сумму 7 600 рублей.

29 августа суд вынес обвинительное решение по двум фактам кражи, передаёт «Глобус». Подсудимая получила 1 год и 6 месяцев лишения свободы. Уголовные дела по 2 случаям грабежа, 1 случаю разбоя и 2 покушениям на грабёж направлены в суд для рассмотрения по существу.

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