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Новости Нижнего Тагила

Ранее судимый екатеринбуржец обвиняется в убийстве молодой женщины

29 августа 2017, 16:15Добавить новость
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В столице Урала следователи закончили расследование уголовное дела. Ранее судимого екатерибуржца обвиняют в убийстве женщины.

В ночь на 6 августа 2016 года, ранее судимый местный житель убил свою недавнюю знакомую в квартире на улице Бардина города Екатеринбурга. Причиной убийства могла быть возникшая в результате конфликта ссора. Вскоре после убийства, обвиняемый погрузил тело жертвы в свой автомобиль и вывез в безлюдное место.

 

В августе тоже года в отдел полиции Екатеринбурга поступило сообщение от родных женщины по причине ее внезапного исчезновения. В ходе проверки установлено, что пропавшая не могла уехать куда-либо, не уведомив кого-либо из родственников. Следователи предположили, что женщина могла стать жертвой преступления, в связи с чем завели дело по статье «Убийство».

 

В рамках тщательного расследования была установлена личность подозреваемого – ранее судимый житель Екатеринбурга. Его задержали и предъявили обвинение. Мужчина сознался в совершенном и показал место, где спрятал труп убитой.

 

В скором времени дело будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает Следственное Управление РФ по Свердловской области.

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