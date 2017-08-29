Телеоператор из Екатеринбурга стал жертвой нападения хулиганов (ВИДЕО)

Ночью 27 августа телеоператор канала «Крик ТВ» и его помощник снимали виды ночного Екатеринбурга. После съёмок к ним подошла группа мужчин южной внешности. Они попросили купить им пива и, получив отказ, нанесли оператору несколько ударов в голову. Как сообщил пострадавший, до нападения на него, эта же группа пыталась завязать драку с другими прохожими.



После избиения нападавшие скрылись с места драки, а оператор вызвал наряд полиции. Прибывшие сотрудники полиции приняли заявление и отправили пострадавшего в травмпункт. Медики диагностировали повреждение челюсти.



Как передаёт Ura.ru, по факту нападения полиция проводит проверку. По её результатам будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Видео: KRIKNEWS - РОССИЯ ИНФО 24