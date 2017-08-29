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Новости Нижнего Тагила

Телеоператор из Екатеринбурга стал жертвой нападения хулиганов (ВИДЕО)

29 августа 2017, 22:05Добавить новость
Екатеринбург,насилие,полиция,Свердловская область,травма,журналисты,нападение
Во время съёмки видов ночного Екатеринбурга к телеоператору канала «Крик ТВ» подошла группа неизвестных мужчин и после непродолжительной беседы нанесла ему несколько ударов.

Ночью 27 августа телеоператор канала «Крик ТВ» и его помощник снимали виды ночного Екатеринбурга. После съёмок к ним подошла группа мужчин южной внешности. Они попросили купить им пива и, получив отказ, нанесли оператору несколько ударов в голову. Как сообщил пострадавший, до нападения на него, эта же группа пыталась завязать драку с другими прохожими.

После избиения нападавшие скрылись с места драки, а оператор вызвал наряд полиции. Прибывшие сотрудники полиции приняли заявление и отправили пострадавшего в травмпункт. Медики диагностировали повреждение челюсти.

Как передаёт Ura.ru, по факту нападения полиция проводит проверку. По её результатам будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

 

Видео: KRIKNEWS - РОССИЯ ИНФО 24

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