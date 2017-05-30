Более 170 кг синтетических наркотиков изъято у задержанных в Свердловской области молодых людей (ФОТО)

На Среднем Урале задержали троих молодых людей, распространявших наркотики через интернет по всей территории Российской Федерации. Партия, обнаруженная сотрудниками полиции при задержании, оценивается в сумму около 400 млн рублей.

На территории Среднего Урала завершилась совместная операция, проведенная сотрудниками ФСБ трех субъектов РФ – Свердловской, Челябинской областей и Башкортостана. Задержаны трое российских граждан 33, 30 и 22 лет.





В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчины организовали и осуществляли незаконную торговлю наркотиками через интернет в нескольких регионах страны.





Задержанные расфасовывали партии от одного до 10 кг и реализовывали их через так называемые «закладки» на территории УрФО и соседних регионов.





Во время осуществления одной из таких продаж сотрудники ФСБ задержали подельников. У каждого из них были обнаружены крупные партии синтетических наркотиков. Общий вес составил более 170 кг. На черном рынке стоимость такого количества наркотических веществ оценивается в 400 млн рублей.





Фото: УФСБ Свердловской области





По материалам задержания возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет, сообщает пресс-служба УФСБ Свердловской области.