Психически больной дебошир с кинжалом явился в отделение ФСБ в Лесном и укусил полицейского

36-летний

житель Лесного пришел в отделение ФСБ, вооружившись кинжалом, и заявил, что он является ветераном войны во времена татаро-монгольского ига.

В отделение ФСБ Лесного явился местный житель и стал мешать работе сотрудников. Мужчина вел себя не совсем адекватно: рассказывал о том, что участвовал в войне с татаро-монгольским игом. С собой он принес кинжал.



Когда мужчину везли в больницу, он напал на сотрудника ФСБ и укусил его. Тем самым полицейскому был нанесен легкий вред здоровью. Пришлось вызвать полицейских, чтобы прекратить противозаконные действия дебошира.





Мужчина прошел медицинское освидетельствование у психиатра и был признан больным. После этого он согласился пройти лечение и был госпитализирован. Стало известно, что мужчина работает электриком, увлекается ведической культурой и занимается кроссфитом.

Как сообщает Ystav.com, после прохождения лечения нарушитель будет направлен на судебно-медицинскую экспертизу для того, чтобы определить степень его опасности для общества. Далее будет решаться вопрос о содержании его под стражей.