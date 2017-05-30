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Новости Нижнего Тагила

Психически больной дебошир с кинжалом явился в отделение ФСБ в Лесном и укусил полицейского

30 мая 2017, 14:15Добавить новость
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36-летний психически больной житель Лесного пришел в отделение ФСБ, вооружившись кинжалом, и заявил, что он является ветераном войны во времена татаро-монгольского ига.

В отделение ФСБ Лесного явился местный житель и стал мешать работе сотрудников. Мужчина вел себя не совсем адекватно: рассказывал о том, что участвовал в войне с татаро-монгольским игом. С собой он принес кинжал.

Когда мужчину везли в больницу, он напал на сотрудника ФСБ и укусил его. Тем самым полицейскому был нанесен легкий вред здоровью. Пришлось вызвать полицейских, чтобы прекратить противозаконные действия дебошира.

Мужчина прошел медицинское освидетельствование у психиатра и был признан больным. После этого он согласился пройти лечение и был госпитализирован. Стало известно, что мужчина работает электриком, увлекается ведической культурой и занимается кроссфитом.

 

Как сообщает Ystav.com, после прохождения лечения нарушитель будет направлен на судебно-медицинскую экспертизу для того, чтобы определить степень его опасности для общества. Далее будет решаться вопрос о содержании его под стражей. 

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