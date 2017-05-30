Два приятеля ограбили алкомаркет в Екатеринбурге: они угрожали продавцам игрушечным пистолетом

В уральской столице произошло ограбление алкомаркета. Злоумышленники, угрожая игрушечным пистолетом, вынесли из магазина пак пива.

В 10:00 30 мая в дежурную часть Екатеринбурга поступило сообщение о разбойном нападении в алкомаркете. Двое мужчин 27 и 32 лет вошли в магазин, продающий алкоголь. Один из них встал у входной двери, держа в руке предмет, похожий на пистолет. Другой – прошел в зал и взял упаковку с 20 банками пива и направился к выходу.

Когда продавцы заметили, что произошло, то побежали догонять мужчин, выходивших из двери. В руке одного из них они заметили предмет, напоминающий пистолет, и прекратили преследование.





Прибывший на место наряд полиции смог задержать преступников «по горячим следам» в одном из дворов недалеко от места происшествия. При досмотре подозреваемых был обнаружен пистолет от игровой приставки.





Во время допроса также выяснилось, что 27-летний задержанный, ранее судимый за кражу, за два дня до ограбления алкомаркета принял участие в другом преступлении. Со своим знакомым он ограбил продуктовый магазин.





В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». Ущерб от ограбления двух товарищей составил 1 700 руб. Им грозит наказание – до 10 лет лишения свободы, сообщает Life.ru.





Подозреваемые находятся под стражей. Проверяется их причастность к другим преступлениям.