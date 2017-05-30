Двухлетняя девочка застряла между оконными рамами на втором этаже в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Они рассказали дежурному, что в квартире лает собака и, по всей видимости, нет взрослых. Ситуация представляла реальную угрозу жизни ребёнку.





Прибывшие на место сотрудники Центра защиты населения​ города поднялись на второй этаж, открыли раму и спустили девочку на землю.





Ребенку ориентировочно 2,5 года. Для дальнейшего разбирательства она была доставлена в полицию.

Фото: ЦЗННТ