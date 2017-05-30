| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Двухлетняя девочка застряла между оконными рамами на втором этаже в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 мая 2017, 07:30Добавить новость
город,дети,МЧС,нарушение,Нижний Тагил,полиция,помощь,ребенок,Россия,Свердловская область
В Нижнем Тагиле накануне спасатели пришли на помощь к ребенку. О застрявшей между оконными рамами на втором этаже девочке в Центр защиты населения сообщили жильцы дома №64 по улице Тимирязева.

Они рассказали дежурному, что в квартире лает собака и, по всей видимости, нет взрослых. Ситуация представляла реальную угрозу жизни ребёнку.

Прибывшие на место сотрудники Центра защиты населения​ города поднялись на второй этаж, открыли раму и спустили девочку на землю.

Ребенку ориентировочно 2,5 года. Для дальнейшего разбирательства она была доставлена в полицию.

 

город,дети,МЧС,нарушение,Нижний Тагил,полиция,помощь,ребенок,Россия,Свердловская областьгород,дети,МЧС,нарушение,Нижний Тагил,полиция,помощь,ребенок,Россия,Свердловская областьгород,дети,МЧС,нарушение,Нижний Тагил,полиция,помощь,ребенок,Россия,Свердловская областьгород,дети,МЧС,нарушение,Нижний Тагил,полиция,помощь,ребенок,Россия,Свердловская областьгород,дети,МЧС,нарушение,Нижний Тагил,полиция,помощь,ребенок,Россия,Свердловская областьгород,дети,МЧС,нарушение,Нижний Тагил,полиция,помощь,ребенок,Россия,Свердловская областьгород,дети,МЧС,нарушение,Нижний Тагил,полиция,помощь,ребенок,Россия,Свердловская область
Фото: ЦЗННТ
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , ,
14-летняя тагильчанка пострадала в ДТП на Вагонке (ФОТО) 1 августа 2016, 08:00
Мать потерявшейся в Екатеринбурге 2-летней девочки пришла в полицию спустя неделю из-за отсутствия денег 12 мая, 07:45
10-летняя девочка из поселка Горноуральского подвергалась истязаниям отчима: возбуждено уголовное дело 28 апреля, 15:55

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 760
Подписаться на новости