Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле из-за превышения скорости молодым автолюбителем (ФОТО, ВИДЕО)

Об обстоятельствах столкновения журналистам TagilCity.ru рассказал водитель автомобиля Iran Khodro Samand, оказавшегося в центре ДТП.

Я подъехал к перекрёстку Ленинградский-Дзержинского. Стою спокойно на светофоре. Вижу- сейчас загорится зелёный. А затем слышу визг покрышек, скрип тормозов и чувствую, как машину ударяют в зад. Я по инерции отлетаю к впереди стоящему автомобилю, -- поделился автолюбитель с Вагонки – Андрей.

Видео: запись видеорегистратора автомобиля IranKhodroSamand, 29 мая, 2017 г.

Авария была зарегистрирована полицией Нижнего Тагила. Для установления всех обстоятельств ДТП проводится проверка.

В аварии около дома №36 на пр. Ленинградский приняли участие три автомобиля – ВАЗ 2112, IranKhodroSamand и ВАЗ 21099. По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение водителем 1996 г.р. автомобиля ВАЗ 21099 пункта 10.1 ПДД (превышение скорости). Окончательно виновник аварии будет определён по окончании проверки, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.



Это массовое ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших и без жертв.