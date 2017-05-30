| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле из-за превышения скорости молодым автолюбителем (ФОТО, ВИДЕО)

30 мая 2017, 12:40Добавить новость
авария,авто,дтп,Нижний Тагил,дорога,машина,ГИБДД,полиция,Вагонка,Ленинградский проспект,ВАЗ
Три автомобиля столкнулись 29 мая в 19:50 у светофора на пересечении пр. Ленинградский и пр. Дзержинского в Нижнем Тагиле.

Об обстоятельствах столкновения журналистам TagilCity.ru рассказал водитель автомобиля Iran Khodro Samand, оказавшегося в центре ДТП.

 

Я подъехал к перекрёстку Ленинградский-Дзержинского. Стою спокойно на светофоре. Вижу- сейчас загорится зелёный. А затем слышу визг покрышек, скрип тормозов и чувствую, как машину ударяют в зад. Я по инерции отлетаю к впереди стоящему автомобилю, -- поделился автолюбитель с Вагонки – Андрей. 

 

Видео: запись видеорегистратора автомобиля IranKhodroSamand, 29 мая, 2017 г. 

 

Авария была зарегистрирована полицией Нижнего Тагила. Для установления всех обстоятельств ДТП проводится проверка.

 

В аварии около дома №36 на пр. Ленинградский приняли участие три автомобиля – ВАЗ 2112, IranKhodroSamand и ВАЗ 21099. По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение водителем 1996 г.р. автомобиля ВАЗ 21099 пункта 10.1 ПДД (превышение скорости). Окончательно виновник аварии будет определён по окончании проверки, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. 

 

авария,авто,дтп,Нижний Тагил,дорога,машина,ГИБДД,полиция,Вагонка,Ленинградский проспект,ВАЗавария,авто,дтп,Нижний Тагил,дорога,машина,ГИБДД,полиция,Вагонка,Ленинградский проспект,ВАЗавария,авто,дтп,Нижний Тагил,дорога,машина,ГИБДД,полиция,Вагонка,Ленинградский проспект,ВАЗавария,авто,дтп,Нижний Тагил,дорога,машина,ГИБДД,полиция,Вагонка,Ленинградский проспект,ВАЗ


Это массовое ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших и без жертв.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , ,
Сын пострадавшей 59-летней женщины-пешехода ищет свидетелей ДТП на Дзержинском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО) 20 января, 16:50
4 машины столкнулись, 1 человек в больнице: ВАЗ выехал на встречную полосу на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (ФОТО) 5 января, 17:15 1
Два пешехода попали под колёса в центре Нижнего Тагила на дороге у Тагильской лагуны (ВИДЕО) 22 декабря 2016, 18:05 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 1377
Подписаться на новости