Парикмахер укусила продавца за голову во время драки в кулинарии Екатеринбурга

В Екатеринбурге неприятный инцидент произошел с продавцом магазина-кулинарии. Она была избита компанией молодых людей.

В магазин зашла нетрезвая компания из девушек и молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет. Между ними и продавцом возник конфликт.





Компания сильно шумела и не реагировала на замечания продавца. Потом одна девушка подошла к работнице магазина и сообщила, что намерена ограбить кассу. Завязалась драка, в ходе которой хулиганка укусила продавца за голову.





Потерпевшая обратилась в больницу и намерена подать на хулиганку в суд. Не исключено, что погром, учиненный в магазине, был спланированной акцией – компания вела себя вызывающе и провоцировала драку. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело. Ей оказалась 19-летняя сотрудница парикмахерской, пишет Лайф.