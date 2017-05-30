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Парикмахер укусила продавца за голову во время драки в кулинарии Екатеринбурга

30 мая 2017, 18:20Добавить новость
город,Екатеринбург,суд,уголовное дело,конфликт,драка,магазин,кулинария,продавец

В Екатеринбурге неприятный инцидент произошел с продавцом магазина-кулинарии. Она была избита компанией молодых людей.

В магазин зашла нетрезвая компания из девушек и молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет. Между ними и продавцом возник конфликт.

Компания сильно шумела и не реагировала на замечания продавца. Потом одна девушка подошла к работнице магазина и сообщила, что намерена ограбить кассу. Завязалась драка, в ходе которой хулиганка укусила продавца за голову.

Потерпевшая обратилась в больницу и намерена подать на хулиганку в суд. Не исключено, что погром, учиненный в магазине, был спланированной акцией – компания вела себя вызывающе и провоцировала драку. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело. Ей оказалась 19-летняя сотрудница парикмахерской, пишет Лайф.

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