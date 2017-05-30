Сообщивший в полицию о наркоторговце екатеринбуржец был найден мёртвым в лесу на Серовском тракте

Ранее, пишет E1.ru, молодой человек был задержан по факту приобретения наркотиков. Он начал сотрудничать со следствием и сдал торговца, который передал ему наркотическое средство.



После этого екатеринбуржца отпустили, а позже нашли мертвым в лесном массиве - его тело находилось на дереве.





У погибшего осталась супруга. Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах запутанного дела.