Сообщивший в полицию о наркоторговце екатеринбуржец был найден мёртвым в лесу на Серовском тракте

В субботу, 27 мая, в лесном массиве на Серовском тракте было найдено тело 28-летнего молодого человека, уроженца столицы Урала.
Ранее, пишет E1.ru, молодой человек был задержан по факту приобретения наркотиков. Он начал сотрудничать со следствием и сдал торговца, который передал ему наркотическое средство.
После этого екатеринбуржца отпустили, а позже нашли мертвым в лесном массиве - его тело находилось на дереве.
У погибшего осталась супруга. Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах запутанного дела.