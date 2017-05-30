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Сообщивший в полицию о наркоторговце екатеринбуржец был найден мёртвым в лесу на Серовском тракте

30 мая 2017, 08:30Добавить новость
дорога,Екатеринбург,наркотики,Свердловская область,смерть,убийство,уголовное дело,лес,труп,серовский тракт
В субботу, 27 мая, в лесном массиве на Серовском тракте было найдено тело 28-летнего молодого человека, уроженца столицы Урала.

Ранее, пишет E1.ru, молодой человек был задержан по факту приобретения наркотиков. Он начал сотрудничать со следствием и сдал торговца, который передал ему наркотическое средство.

После этого екатеринбуржца отпустили, а позже нашли мертвым в лесном массиве - его тело находилось на дереве.

У погибшего осталась супруга. Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах запутанного дела.

© TagilCity.ru
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