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Сразу несколько коммунальных аварий произошло в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

30 мая 2017, 16:25Добавить новость
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В разных районах уральской столицы произошло сразу несколько аварий. В результате один детский сад остался без воды и был закрыт, кипятком затопило автомойку, автодорогу залило горячей водой.

30 мая в Екатеринбурге случилось сразу три коммунальных ЧП. Из-за повреждения трубы сначала затопило улицу, а потом коммунальщики перекрыли горячую и холодную воду. 


По этой причине закрыли детский сад, и родителям пришлось отпрашиваться с работы, так как не с кем было оставить детей.


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Другая коммунальная авария стала причиной затопления и разрушения стены автомойки. Прорвало трубу с горячей водой, и поток кипятка хлынул в помещение, где отдыхали мойщики. Одна из панелей стены оказалась повреждена, а напор воды был такой силы, что рабочие сдерживали дверь, чтобы остановить его.

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В результате даже резиновые сапоги не спасли их ноги от жжения, полученного от кипятка. Ожогов никто не получил.




Вода от прорыва воды разлилась и по автотрассе, что затрудняло движение машин, сообщает Е1.RU.

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Фото, видео: Е1.RU

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