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Новости Нижнего Тагила

Ураган в Москве унёс жизни 11 человек (ФОТО, ВИДЕО)

30 мая 2017, 07:00Добавить новость
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Обрушившийся накануне на столицу России ураган унес жизни 11 человек, сообщает ТАСС.

Ещё 50 человек обратились за медицинской помощью. Отмечается, что количество пострадавших будет уточняться в процессе проверки.

Уже известно, что среди погибших есть дети. Так, в Раменском районе погибла 11-летняя девочка.

На людей падали деревья, различные конструкции. По всем инцидентам проходят проверки, передают в прокуратуре Москвы.

Добавим, что из-за упавших светофоров в столице нарушено движение автотранспорта. А без электроснабжения находятся более 18 тысяч москвичей.

 

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Фото и видео: ТАСС

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