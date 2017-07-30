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Новости Нижнего Тагила

8 моряков спасены после крушения сухогруза в Крыму

30 июля 2017, 11:05Добавить новость
вода,здоровье,помощь,происшествие,уголовное дело,шторм,крушение
Сухогруз с 9 гражданами Индии и Сирии перевернулся в Крыму. 8 моряков нашли, поиски последнего продолжаются.

Во время шторма 29 июля в 40 км от Крыма перевернулось судно Anda. На борту находилось 9 моряков: на данный момент 8 из них найдены живыми, а последнего так и не обнаружили. Моряки были незамедлительно направлены в Ливадийскую больницу Ялты, сейчас им оказывают медицинскую помощь. В экипаж судна входили граждане Индии и Сирии, после оказания помощи их депортируют на родину.

 

Как сообщает Вести.Ru, судно перевозило пшеницу. Несмотря на надвигавшийся шторм, сухогруз вывели в открытое море. Как оказалось, капитан не смог оценить масштабы природного явления, что привело к катастрофе. Утром 30 июля были возобновлены мероприятия по поиску последнего члена экипажа, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту кораблекрушения.

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