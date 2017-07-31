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Новости Нижнего Тагила

Пьяная жительница Тавды украла щенка

31 июля 2017, 07:05Добавить новость
алкоголь,животные,кража,полиция,Свердловская область,суд,Тавда,щенок,забор
Жительница Тавды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелезла через чужой забор и украла щенка. По её словам, сделала она это исходя из благих намерений, а не стремления овладеть чужим.

Житель Тавды заявил в полицию о краже щенка. Сотрудники правоохранительных органов, расследуя дело, задержали местную жительницу,  которая признала свою вину.

30 июля, возвращаясь из гостей, подвыпившая женщина услышала, как за забором скулит щенок. Решив, что собаке плохо, она перебралась через забор и украла с чужого подворья щенка. После задержания женщина раскаялась в содеянном и вернула собаку хозяевам.

Как сообщает Комсомольская Правда-Екатеринбург, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Хозяин собаки заявил о причинении материального вреда в размере 5 000 рублей. Теперь полицейским предстоит установить степень вины и величину наказания для задержанной жительницы Тавды.

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