Пьяная жительница Тавды украла щенка

Житель Тавды заявил в полицию о краже щенка. Сотрудники правоохранительных органов, расследуя дело, задержали местную жительницу, которая признала свою вину.



30 июля, возвращаясь из гостей, подвыпившая женщина услышала, как за забором скулит щенок. Решив, что собаке плохо, она перебралась через забор и украла с чужого подворья щенка. После задержания женщина раскаялась в содеянном и вернула собаку хозяевам.



Как сообщает Комсомольская Правда-Екатеринбург, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Хозяин собаки заявил о причинении материального вреда в размере 5 000 рублей. Теперь полицейским предстоит установить степень вины и величину наказания для задержанной жительницы Тавды.