Трое российских туристов пострадали при пожаре в Турции (ВИДЕО)

в городе Кемер

Возгорание началось в субботу утром на кухне отеля. Дым охватил остальную часть здания. Около 400 отдыхающих и персонал были эвакуированы, среди них есть пострадавшие, сообщают РИА Новости.



Сообщается, что четыре туриста из России, а также десять граждан Турции отравились продуктами горения. Помощь им была оказана на месте, госпитализация в токсикоцентр не потребовалась.

Видео: РИА Новости