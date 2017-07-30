| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Трое российских туристов пострадали при пожаре в Турции (ВИДЕО)

30 июля 2017, 10:30Добавить новость
пожар,пожарные,происшествие,Россия,туризм,Турция,отель,эвакуация,токсикоцентр
Три туриста из России пострадали в турецком отеле в городе Кемер. В Ростуризме сообщают, что люди надышались дымом, распространившимся в ходе пожара.

Возгорание началось в субботу утром на кухне отеля. Дым охватил остальную часть здания. Около 400 отдыхающих и персонал были эвакуированы, среди них есть пострадавшие, сообщают РИА Новости.

Сообщается, что четыре туриста из России, а также десять граждан Турции отравились продуктами горения. Помощь им была оказана на месте, госпитализация в токсикоцентр не потребовалась.

 

Видео: РИА Новости
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Кот и женщина погибли во время пожара в Екатеринбурге (ФОТО)
28 июля, 11:50
0 1
60 человек было спасено из пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге (ФОТО)
18 июня, 09:15
1 0
36 человек эвакуированы из-за пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге (ФОТО)
12 июня, 10:45
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 76
Подписаться на новости