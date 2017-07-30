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Новости Нижнего Тагила

Водитель Яндекс.Такси врезался в столб в центре Екатеринбурга (ФОТО)

30 июля 2017, 15:15Добавить новость
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Водитель Яндекс.Такси протаранил столб в центре Екатеринбурга. Автомобиль серьезно поврежден, причины столкновения уточняются.

В Екатеринбурге водитель Яндекс.Такси на полной скорости слетел с проезжей части и въехал в столб на перекрестке улиц Малышева и Бажова. Машина задымилась, проезжавшие мимо водители поспешили потушить возгорание. Автомобиль получил сильные повреждения, на место происшествия была направлена реанимация.


По сообщению от E1, причины аварии пока не ясны. По версии очевидцев, главным виновником ДТП стал пешеход, который в тот момент пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора. Скорее всего, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Водитель попытался уйти от столкновения, и из-за резкого маневра вылетел на тротуар. Для выяснения обстоятельств аварии на месте сейчас находятся сотрудники полиции.

 

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Фото: Е1


При столкновении в автомобиле Яндекс.Такси также находилась женщина с ребенком. Серьезных травм ни у кого не обнаружено. Напомним, что это не первое ДТП с участием водителя Яндекс.Такси в Екатеринбурге – недавно на том же перекрестке произошла серьезная авария с потерпевшими.

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