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Новости Нижнего Тагила

Жительница Серова украла у своего собутыльника 17 000 рублей с банковской карты

31 июля 2017, 06:05Добавить новость
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В Серове пьяные посиделки закончились кражей. У местного жителя после застолья украли 17 000 рублей с банковской карты.

Двое жителей Серова, мужчина и женщина, 29 июля устроили застолье. Мужчина, поступая как джентльмен, расплачивался за выпивку и закуску с банковской карты. Утром он обнаружил пропажу карты, а спустя какое-то время ему пришло СМС о снятии 17 000 рублей.

Так как собутыльницы в момент обнаружения пропажи не было в квартире, то мужчина первым делом заподозрил её. Но женщина заявила, что карта просто-напросто потерялась, и она тут не при чём. После мужчина обратился с заявлением о краже в полицию.

Подключившись к делу, следователи быстро вывели знакомую пострадавшего на чистую воду. После допроса женщина созналась в совершенном преступлении. Как узнали следователи, в то время, пока мужчина щедро расплачивался банковской картой, женщина подсмотрела ПИН-код и после украла карту, сняв с неё наличные средства. К моменту задержания часть снятых средств уже была роздана знакомым.

Как сообщают «Вечерние ведомости», материалы уголовного дела были переданы в суд. За кражу в крупном размере женщине может быть назначен максимальный срок лишения свободы в 5 лет.

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