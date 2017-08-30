16-летняя свердловчанка лежит без сознания после ДТП из-за заснувшего водителя (ВИДЕО)

На 218 километре трассы Ирбит-Тавда произошло ДТП. В аварии серьезно пострадала 16-летняя девушка.

Отечественный автомобиль, за рулем которого находился водитель 1998 г.р., двигался из Ирбита в Тавду. Через какое-то время машина слетела с дороги и несколько раз перевернулась.

Сам молодой человек в аварии не пострадал, но серьезные травмы получила его пассажирка – девушка 2001 года рождения. У нее зафиксированы закрытая ЧМТ, травма позвоночника, перелом ключицы и костей таза. Пострадавшую увезли в Туринскую ЦРБ.

Как рассказал сам водитель отечественного авто сотрудникам ГИБДД, во время вождения он уснул за рулем. Водительский стаж молодого человека составляет всего 27 дней. Также у водителя не было оформлено ОСАГО, сообщает «Телевизионное Агентство Урала».

Видео: Телевизионное Агентство Урала